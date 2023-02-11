Илону Маску не хватило $6 млрд, чтобы снова стать богатейшим человеком в мире

Владельцу Twitter, генеральному директору компаний SpaceX и Tesla Илону Маску не хватает $6 млрд, чтобы вновь стать самым богатым человеком в мире, по версии Bloomberg Billionaires Index, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, Маск владеет $179 млрд, занимая второе место. На первом месте - глава LVMH (производитель Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet) Бернар Арно с состоянием в $185 млрд.

По версии журнала Fobes, в распоряжении Бернара Арно и его семьи - $211,1 млрд, у Илона Маска - $188,6 млрд.

На этой неделе предприниматель Илон Маск пожаловался на тяжелые три месяца своей жизни в Twitter. Таким образом он отреагировал на материал газеты Wall Street Journal, который называется "Когда спит Илон Маск?".

Во второй половине января газета The Wall Street Journal написала, что арендодатель одного из офисов соцсети Twitter в Сан-Франциско подал в суд на компанию из-за неуплаты аренды за декабрь и январь на общую сумму $6,78 млн.