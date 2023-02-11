Названы лучшие Android-смартфоны 2023 года

На первом месте оказался флагманский смартфон Google Pixel 7 Pro. В качестве преимуществ данной модели называют улучшенные характеристики по сравнению с предшественником, высокое качество камеры и необычные программные фишки смартфона. К недостаткам отнесли слабое время автономной работы, высокую цену по сравнению с базовой моделью Pixel 7 и "сомнительные элементы дизайна".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, следом идет Samsung Galaxy S23 Ultra, получивший флагманский дизайн и производительность, высокую автономность, длительную поддержку ПО и качественную камеру с разрешением 200 Мп. Однако, как отмечают эксперты, смартфон оказался "скучным" и дорогим, а алгоритмы его камеры нередко ошибаются.

Базовый Pixel 7 оказался на третьем месте. Эксперты оценили его дизайн, который во многом лучше старшей модели, качественную камеру и флагманскую производительность по "доступной" цене. Отсутствие телеобъектива и слабую автономность отнесли к недостаткам.

На четвертом месте оказался бюджетный Google Pixel 6a, который предлагает достаточно высокую производительность, компактный дизайн, длительную поддержку ПО и качественную камеру по цене ниже, чем у конкурентов. Однако недостаточная яркость экрана, слабое качество связи и непродолжительное время автономной работы смартфона могут смутить потенциальных пользователей Pixel 6a.

Последним смартфоном в топе Android Police оказался складной Samsung Galaxy Z Flip4. В качестве преимуществ устройства отмечают низкую стоимость и хорошую эргономику. Слабый аккумулятор и камеру среднего уровня отнесли к недостаткам этой модели.