«Роскосмос» сообщил, что контур «Прогресс МС-21» разгерметизирован

Контур "Прогресс МС-21", который должен завершить полет в составе МКС 18 февраля, разгерметизирован, экипажу МКС ничего не угрожает, сообщает ТАСС, ссылаясь на госкорпорацию "Роскосмос", передает Day.Az.

"Контур транспортного грузового корабля "Прогресс МС-21", затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметизирован, подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что сейчас переходной люк корабля закрыт, "Прогресс МС-21" изолирован от общего объема МКС.

Отмечается, что температурный режим и давление на борту станции находятся в норме. Сама разгерметизация не повлияла на стыковку "Прогресса МС-22" с МКС, а также на дальнейшую программу.

В "Роскосмосе" добавили, что занимаются установкой причины разгерметизации.