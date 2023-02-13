Сотрудники Google оказались недовольны начальством и новой нейросетью Bard

Сотрудники Google начали критиковать руководство за поспешный анонс нейросети Bard. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сотрудники Google недовольны сроками развертывания Bard. Они начали заполнять внутренний форум мемами, критикующими Google, главу компании Сундара Пичая, нейросеть Bard и массовые увольнения.

В мемах сотрудники обыгрывают шутки, в которых говорится, что решения по запуску Bard и увольнениям оказались поспешными и неудачными. Сотрудники Google считают, что нейросеть попросту не готова.

Так, выяснилось, что ответ чат-бота Google Bard содержал ошибку. Вскоре после этого акции Google упали более чем на 8%, а капитализация компании сократилась почти на $100 млрд.