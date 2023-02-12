Apple вновь отложила релиз собственного монитора с подсветкой mini-LED

Apple не станет выпускать 27-дюймовый mini-LED монитор с поддержкой ProMotion в первом квартале 2023 года. Об этом со ссылкой на аналитика Росса Янга сообщает портал Macrumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально выход монитора Apple был запланирован на июнь 2022 года, затем был перенесен на октябрь того же года, а после - на первый квартал 2023 года. При этом Янг не стал называть новых сроков выхода монитора. Вероятно, его представят в ходе летней конференции WWDC или на одной из осенних презентаций.

Ожидается, что новый монитор получит 27-дюймовую mini-LED-матрицу с поддержкой технологии ProMotion, обеспечивающей частоту обновления изображения до 120 Гц. По слухам, монитор окажется чем-то средним между Apple Studio Display и Apple Pro Display XDR.