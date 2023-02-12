У чат-ботов с ИИ нашли «галлюцинации»

Чат-боты с элементами искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, потенциально опасны для пользователей из-за несовершенств в их ответах, в том числе они могут испытывать "галлюцинации". Об этом заявил старший вице-президент Google и глава поискового подразделения Прабхакар Рагхаван в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Подобный тип искусственного интеллекта, о котором мы говорим, иногда может приводить к тому, что мы называем галлюцинациями. Для пользователя это выражается таким образом, что чат-бот выдает убедительный, но полностью выдуманный ответ", - отметил он.

Специалист заверил, что задача разработчиков - свести число подобных случаев к минимуму.

"Огромные языковые модели, лежащие в основе этой технологии, не позволяют людям отслеживать каждое мыслимое поведение системы. Но мы хотим проверить технологию в достаточно большом масштабе, чтобы в итоге ответы были максимально точными", - добавил Рагхаван.

Топ-менеджер Google предупредил, что люди всегда должны быть бдительными, когда сталкиваются с результатами, представленными им чат-ботом, работающим на основе ИИ.

"Моя цель - быть лидером в области чат-ботов с точки зрения целостности информации, а также ответственности, которую мы берем на себя. Только так мы сможем сохранить доверие общественности", - заключил он.

По данным журналистов, Google опасается потери доминирования в области веб-поиска после того, как Microsoft вложила $10 млрд в развитие компании OpenAI, которая представила ChatGPT. Чат-бот способен не только вести диалог, но также самостоятельно писать тексты по запросу пользователя.