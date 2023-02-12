В Galaxy S23 Ultra нашли вредную для аккумулятора настройку

Новый смартфон Galaxy S23 Ultra от Samsung с аккумулятором емкостью 5000 мАч стоит заряжать до 100%, отключив специальную настройку, по умолчанию заряжающую гаджет только до 85%. Об этом заявил авторитетный инсайдер Ice Universe, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что функцию внедрили с целью продлить срок службы аккумулятора, но Ice Universe уверен, что настройка лишь вредит гаджету и не дает пользователю получить все преимущества флагмана южнокорейского вендора.

"Возможно, вы не знаете, но время энергопотребления в Samsung Galaxy S23 Ultra от 100% до 90% куда дольше, чем у других 10% диапазонов энергопотребления ниже 90%", - пояснил инсайдер.

По его словам, ограничив зарядку на уровне 85%, пользователи Galaxy S23 Ultra не смогут воспользоваться преимуществами наиболее стабильной и эффективной работы аккумулятора в смартфоне в первые 10% более долгой разрядки гаджета.

Ice Universe указал на то, что такой режим работы не повредит батарее смартфона, а наоборот - будет разряжать ее медленнее.