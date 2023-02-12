В Китае разработали плавающий квадрокоптер

Китайские ученые разработали новый квадрокоптер, способный не только парить в воздухе, но и погружаться под воду. Об этом сообщило в воскресенье агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, дрон TJ-FlyingFish разработан специалистами Шанхайского научно-исследовательского института интеллектуальных автономных систем при Университете Тунцзи и Китайского университета Гонконга. Конструкция весит около 1,63 кг и способна зависать в воздухе в течение шести минут или функционировать под водой на протяжении 40 минут.

По словам специалистов, новый дрон может применяться в разведке ресурсов, поисково-спасательных миссиях и инженерных исследованиях.