Названы сроки начала производства ракет BrahMos NG

Российско-индийская компания BrahMos может начать производство ракет нового поколения (BrahMos NG) в конце 2025 года. Сроки начала выпуска сверхзвуковых ракет назвал директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Brahmos NG обсуждается уже довольно давно, - сказал Ране. - Мы готовим Brahmos NG для воздушного базирования, и проведем бросковые испытания. Ожидаем первое испытание к февралю-марту следующего года. Живые тесты - к концу следующего года, концу 2024 - началу 2025 года. Производство может начаться в конце 2025 - середине 2026 года".

В конце 2022 года Ране описал основные характеристики новой ракеты. По его словам, она будет весить 1330 килограммов, а дальность полета составит 300 километров. Первоначально BrahMos NG получат истребители Су-30МКИ.

"После того как мы установим эту ракету на Су-30, мы начнем использовать ее и на других авиационных платформах, в том числе и [на] легком боевом самолете Tejas, который стоит на вооружении Индии, а также на западных самолетах. Но это будет зависеть от заказчика", - сказал Ране.