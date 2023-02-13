Samsung перейдет на детали из переработанного пластика в всех смартфонах к 2050 году

Компания Samsung объявила о планах перейти на использование переработанного пластика во всех своих смартфонах к 2050 году. Об этом сообщает новостное агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вы можете задаться вопросом, как наши планы повлияют на окружающую среду, но речь идет о довольно существенном объеме [пластика], учитывая нашу обширную продуктовую линейку", - заявил вице-президент Samsung Пак Сон Сун.

Известно, что часть смартфонов Samsung уже выпускается с деталями из переработанного пластика. Например, во флагмане Galaxy S23 Ultra используется 12 подобных компонентов - они сделаны из переработанных рыболовных сетей и бутылок. Кроме того, коробка для этого смартфона выполнена из переработанной бумаги. Samsung надеется, что к 2025 году полностью откажется от пластика в элементах упаковки своих гаджетов.