Появился первый обзор шлема виртуальной реальности PS VR2

Авторы издания CNET одними из первых опубликовали обзор на новый шлем виртуальной реальности от Sony. Материал опубликован на сайте портала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, в фирменной коробке устройства оказалось не так много аксессуаров, как у оригинального PS VR. В комплекте они обнаружили саму гарнитуру, пару контроллеров PlayStation Sense, наушники, кабели USB-C для зарядки. VR-шлем показался авторам легким: "По ощущениям он не сильно отличается от оригинала".

На внешней стороне PlayStation VR2 появились четыре камеры, которые отслеживают перемещения игрока. Сверху расположен разъем, к которому подключаются наушники - геймер может пользоваться любой подходящей парой. "Кабель USB-C постоянно подключен к PSVR 2, но он длинный. Достаточно длинный, чтобы можно было легко протянуть его через гостиную", - рассказали журналисты.

Контроллеры PlayStation Sense показались авторам обзора легкими и гладкими наощупь. У них есть зарядные порты USB-C и перезаряжаемые батареи, а также регулируемые ручные ремни. В материале говорится, что настроить новое устройство не очень сложно - гораздо проще, чем гарнитуру первого поколения.

В широкую продажу PlayStation VR2 поступит 22 февраля, девайс оценили в 550 долларов. Сразу после релиза для PS VR2 можно будет скачать и установить около 30 игр.