Apple откажется от выпуска своего производительного мини-ПК

Компания Apple отказалась выпускать компьютер Mac Studio с флагманским чипом M2 Ultra из-за скорого анонса Mac Pro. Об этом сообщает портал Macrumors со ссылкой на журналиста Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы не стал ждать выхода Mac Studio в ближайшем будущем. Предстоящий Mac Pro очень похож по функциональности на Mac Studio - они оба могли бы использовать M2 Ultra. Поэтому для Apple нет смысла предлагать Mac Studio и Mac Pro на чипах M2 Ultra одновременно", - заявил Гурман.

По его словам, Apple либо отложит выпуск следующего поколения Mac Studio до тех пор, пока не представят чипы M3 или M4, либо уже никогда не обновит это устройство.

Возможно, компания решится выпустить Mac Studio лишь к 2025-2026 годам, когда она сможет установить в компьютер Mac Pro более производительный чип Extreme.