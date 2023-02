Сериал The Last of Us поднял игру в топ чарты продаж

Сериал The Last of Us от HBO достиг невероятного успеха, поэтому неудивительно, что на фоне этого у людей ранее не знакомых с играми появилось желание пройти ее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, об этом сообщает The Verge.

Очевидно, это они и сделали, потому что игра снова очень популярна. Согласно последнему отчету NPD Group, The Last of Us: Part I подскочила с 36-го места в декабре 2022-го до 11 в январе этого года, когда и состоялась премьера сериала.

В принципе мы уже видели подобное раньше: с The Withcer 3: Wild Hunt после выхода сериала The Witcher от Netflix, или с Cyberpunk 2077 после выхода сверхуспешного сериала Cyberpunk: Edgrunners. Но что касается TLoU, то кажется, что Sony ожидала увеличения популярности сериала благодаря игре, а не наоборот.