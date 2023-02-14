Названа себестоимость iPhone 14 Pro Max

Стоимость компонентов, необходимых для производства iPhone 14 Pro Max, составляет $464, что всего на 3,7% больше стоимости деталей прошлогоднего iPhone 13 Pro Max. Об этом сообщает аналитическая компания Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самыми дорогими компонентами iPhone 14 Pro Max являются OLED-экран и процессор - на них приходится по 20% от себестоимости устройства. На втором месте - модуль сотовой связи (13%). На третьем - камеры (11%). На остальные детали приходится 36%.

По данным Counterpoint Research, по сравнению с iPhone 13 Pro Max, в новой модели подорожали процессор Apple A16 Bionic (на 2%), экран с функцией Always-On Display (на 1%) и камеры (на 1%). При этом модуль связи, наоборот, стал обходиться Apple на 1% дешевле.

На долю компонентов, разрабатываемых самой Apple, приходится 22% себестоимости iPhone 14 Pro Max. В их число входят сенсорное управление, схемы управления питания, некоторые компоненты связи и не только.