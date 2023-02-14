Google приступила к разработке собственных мощных процессоров

Корпорация Google преодолела "ключевой этап" в разработке собственных серверных процессоров на архитектуре ARM для конкуренции с Amazon на рынке облачных сервисов. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Information. По данным The Information, Google может перевести свои серверы на ARM-процессоры уже в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Google ведет этот проект ради "догонялок" на рынке арендных серверов (SaaS) с Amazon, компанией, которая является ключевым игроком в этой нише. Amazon еще четыре года назад удалось перевести свою облачную инфраструктуру Amazon Web Services на некие "специальные" ARM-чипы.

Преимущество ARM-процессоров в серверной инфраструктуре, по данным The Information, заключается в экономичности. Процессоры ARM являются более мощными, чем чипы на классической архитектуре х86, и при этом значительно менее энергозатратными.