Xiaomi представила умный туалет для кошек

Компания Xiaomi представила в Китае умный лоток для кошек под названием Xiaowen, который можно чистить раз в 14 дней. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Умный лоток оснащен OLED-дисплеем и множеством функций, среди которых автоматическая очистка. Каждый раз, как кошка сходит с лотка, система запускает процесс очистки, сортируя отходы в специальный контейнер. Содержимое лотка автоматически обрабатывается растительными ароматизаторами и проходит фильтрацию с целью устранения неприятных запахов, благодаря чему владелец питомца может чистить лоток раз в 14 дней.

Отдельно отмечается, что устройство получило сертификат соответствия о безопасности для питомцев от китайского подразделения TUV Rheinland.

Лоток Xiaowen может подключаться к мобильному приложению, с помощью которого пользователи могут просматривать данные о кошачьем туалете, записывать физические показатели питомцев и даже прогнозировать риски задержки мочи у кошек.