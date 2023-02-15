Новая версия iOS 16 ломает приложение «Google Фото»

У обновившихся до iOS и iPadOS 16.3.1 пользователей перестало открываться приложение "Google Фото". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что форумы и соцсети заполонили сообщения пользователей, которые жалуются на "сломавшееся" приложение Google вскоре после обновления. Apple и Google пока никак не прокомментировали ситуацию, поэтому информация о том, когда будет устранена проблема и с чем она связана, остается неизвестной.

Известно, что iOS и iPadOS версии 16.3.1 привносят важные исправления в системе безопасности, которые устраняют используемые злоумышленниками бреши. Пользователи, желающие сохранить доступ к приложению "Google Фото", встают перед выбором: остаться на старой версии системы, сохранив доступ к своим фотографиям из облака Google, но жертвуя безопасностью устройства, или обновиться, лишившись доступа к медиафайлам.