Каждый второй корпус iPhone из Индии оказался бракованным

Apple столкнулась со сложностями в стремлении увеличить производство в Индии, сообщает Financial Times. Оказалось, что каждый второй корпус для iPhone, произведенный в этой стране, бракованный, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на индийском заводе, которым управляет конгломерат Tata Group, лишь 50% корпусов для iPhone соответствуют требованиям, чтобы их можно было отправить Foxconn для дальнейшей сборки.

Также отмечается, что процесс расширения производства в Индии оказался не столь быстрым, отчасти из-за проблем с логистикой, тарифами и инфраструктурой. При этом компания рассчитывает перенести половину производства iPhone в Индию к 2027 году.

Предполагается, что, если Apple не решит проблемы с качеством производимых в Индии корпусов и не наладит поставки, старт производства iPhone 15 в Индии одновременно с Китаем может оказаться под угрозой.