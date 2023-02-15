В Европу доставили около 60 американских БМП Bradley

Около 150 единиц американской техники находятся в настоящее время в порту Бремерхафена, среди них - около 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщила во вторник газета Nordsee Zeitung, в распоряжении которой есть сделанные с воздуха кадры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание пишет, что данная техника скорее всего предназначена для Киева, но тут же указывает, что "официального подтверждения этому нет". "Возможно, часть предназначена для так называемого другого обмена с Польшей", - отмечает Nordsee Zeitung.

6 января Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд, в который вошли в том числе БМП Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.