iPhone 15 Pro получит новый «безрамочный» дизайн дисплея

iPhone 15 Pro получит обновленный дизайн дисплея с более тонкими рамками. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на инсайдера ShrimpApplePro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно утечкам, смартфоны линейки iPhone 15 будут доступны в тех же размерах, что актуальные iPhone 14 - с экранами на 6,1 и 6,7 дюйма. При этом iPhone 15 Pro получит более тонкие рамки вокруг дисплея с, вероятно, изогнутыми гранями, как в Apple Watch.

Однако другие источники пока не подтверждают информацию об изогнутом экране. По словам других инсайдеров, iPhone 15 Pro будет "очень красивым" в том числе благодаря титановой рамке.

Вместе с тем источники подтвердили ранние слухи, согласно которым iPhone 15 и 15 Plus получат обновленный вырез Dynamic Island. Смартфонам также приписывают дисплеи с увеличенной яркостью по сравнению с предшественниками.