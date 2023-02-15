В любой непонятной ситуации дари iPhone: 4 причины выбрать 14 поколение в подарок

Идеальный подарок должен вызывать не только положительные эмоции и эстетическое удовольствие, но и приносить пользу. В сентябре 2022 года Apple выпустила линейку смартфонов iPhone 14| 14 Plus и iPhone 14 Pro| Pro Max, которые благодаря высокому качеству, функциональности и стилю станут беспроигрышным вариантом и осчастливят дорогого вам человека. Какую же модель выбрать и не прогадать подскажем в этой статье.

Эстетика и стиль

Вся линейка смартфонов iPhone 14 имеет изящный закругленный корпус с четкими, рублеными гранями. В качестве материала в iPhone 14| 14 Plus используется авиационный алюминий, а вот модели Pro получили более прочный стальной корпус, а лицевая часть защищена ударопрочным стеклом Ceramic Shield.

Идентифицировать iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max можно теперь не только по задней панели, где традиционно размещен более крупный модуль камер с тремя объективами и глазок сканера LiDAR. Теперь на лицевой стороне привычная "челка" под камеры трансформировалась в "динамический остров".

Смартфон удобно лежит в руке - нужно лишь определиться с размером. Диагональ экрана у iPhone 14 и iPhone 14 Pro составляет 6,1 дюйма, а у iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - 6,7 дюйма. Еще один неочевидный момент - масштабирование. На экранах последних помещается больше информации. Это особенно заметно в играх, приложениях, браузере, при наборе текста на клавиатуре.

Усовершенствованная камера и ноу-хау в съемке

Всю линейку можно назвать эталонной как по съемке фото, так и по записи видео. Одна из причин - новый модуль камер, который пропускает в 2 раза больше света. Это позволяет делать отличные кадры даже без использования ночного режима.

Базовые модели создают максимально качественные снимки, но вот iPhone 14 Pro и Pro Max - это и вовсе вызов мощным фотоаппаратам. Дело в революционной 48-мегапиксельной основной камере с четырёхъядерным сенсором, которая выдает в разы более качественные фотографии. Доступен выбор четырех режимов увеличения, что даже при самом грубом кадрировании фотографий не будет видимого падения чёткости.

Селфи-камеры всех моделей теперь поддерживают автофокус и имеют более широкую апертуру. Фокусировка срабатывает на лица сразу всех участников групповых снимков. И снимок в любом случае получится бесподобным, даже если объекты будут слишком близко или слишком далеко к камере.

Видеовозможности у базовых и Pro-версий айфона близки: пользователи могут снимать ролики с насыщенной картинкой, не боясь скачков экспозиции или расфокуса. Кинематографический режим теперь записывает видео и в 4K. Если человек собирается профессионально заниматься монтажом и цветокоррекцией, то он оценит возможность iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max записывать видео в ProRes.

Скорость и производительность

Apple позаботился о том, чтобы iPhone 14| 14 Plus и iPhone 14 Pro| Pro Max стали мощнее и быстрее. Но подход к увеличению скорости отличается: в базовых моделях стоит чип А15 Bionic, в то время как iPhone 14 Pro| Pro Max получили новейшие шестиядерные чипы A16 Bionic. Оба варианта позволяют мгновенно запускать приложения, "тяжёлые" игры и любые графические редакторы. Всё электронное содержимое, отлично оптимизировано с операционной системой, точно будет решать задачи на высоком уровне производительности еще минимум 5 лет.

Нескончаемый заряд

Батарея iPhone 14 рассчитана на 20 часов автономной работы, а iPhone 14 Plus способен продержаться на одном заряде 2 дня. Рекорд бьет iPhone 14 Pro Max - у него самое продолжительное время автономной работы за всю историю Apple.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max - это первые смартфоны с постоянно включенным дисплеем. При блокировке экран просто тускнеет.

Кому дарим?

Независимо от выбора модели вы сделаете подарок на несколько лет вперед, так как их улучшенная производительность, долговечные батареи и профессиональные камеры будут в топе на рынке смартфонов еще долго.

Если счастливчик, которому вы планируете подарить смартфон, предпочитает компактность и удобство, то iPhone 14 и iPhone 14 Pro - идеальный вариант, ими можно пользоваться одной рукой.

iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max станет лучшим подарком для тех, кто серьезно увлечен фотографиями, видеомонтажом или музыкой.

А вот любители мобильных игр оценят iPhone 14 Plus или iPhone 14 Pro Max.

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