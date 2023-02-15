Google придумала новый способ слежки за пользователями Android и браузера Chrome

Компания Google объявила о запуске бета-версии Privacy Sandbox для Android 13, которая должна поднять планку конфиденциальности для пользователей. Однако, как пишет Ars Technica, это еще один способ слежения за интересами пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно заявлениям Google, новая технология группирует пользователей по интересам, формируя их рекламный профиль. То есть вместо отслеживания интересов конкретного пользователя, рекламодатель будет получать доступ к обобщенной группе людей по их интересам. Отдельно отмечается, что пользователи смогут блокировать для себя неинтересные им рекламные тематики.

Пока нововведение запустили в бета-режиме для небольшого процента пользователей смартфонов под управлением Android 13. Также новые алгоритмы заработают в браузере Google Chrome, в котором в скором времени перестанут работать блокировщики рекламы и сторонние файлы cookies.

Несмотря на заявления Google о новом уровне конфиденциальности, редакция портала Ars Technica утверждает, что Privacy Sandbox станет очередной системой отслеживания компании для увеличения своего рекламного бизнеса.