Instagram удалит из соцсети провальную функцию

Американская IT-корпорация Meta анонсировала закрытие внутри Instagram сервиса Live Shopping, который позволял брендам оставлять ссылки на свои товары в прямых эфирах блогеров. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция Live Shopping была добавлена в соцсеть в 2020 году, в период пандемии. В рамках ее действия под блоком комментариев во время трансляций появлялись ссылки на товары, демонстрируемые блогерами, и кнопка "Добавить в корзину".

Опция прекратит свое существование в Instagram 16 марта 2023 года. Ранее Meta отказалась от аналогичного сервиса и внутри Facebook.

По данным TechCrunch, поводом для закрытия Live Shopping оказалась ее разочаровывающая эффективность. Meta решила интегрировать в свои соцсети онлайн-продажи с оглядкой на рынок Китая, где подобный формат крайне популярен в WeChat, Taobao Live и Douyin (китайский TikTok). Однако после пандемии выяснилось, что американцы совсем не склонны к спонтанным покупкам в сети - по статистике, в США только 5% онлайн-покупок совершаются благодаря функциям вроде Live Shopping.