Флагманские часы и смартфон Xiaomi 13 для международного рынка показали на фото

Инсайдер SnoopyTech опубликовал на своей странице в Twitter фотографии новых гаджетов Xiaomi, которые будут представлены для глобального рынка, и раскрыл информацию об их стоимости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, на фотографиях можно увидеть флагманский смартфон Xiaomi 13, получивший чип Snapdragon 8 Gen 2, компактный 6,36-дюймовый OLED-экран и защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Из распаковки следует, что в комплектацию смартфона войдут зарядный блок на 67 Вт, кабель USB-C и прозрачный чехол. По слухам, смартфон на 256 ГБ будет стоить в Европе €999.

Также SnoopyTech показал "живые" фото часов Xiaomi Watch S1 Pro. Умный аксессуар получил 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей, защиту от воды по стандарту 5 ATM, 100 спортивных режимов и возможность измерения пульса и SPO2. Watch S1 Pro поступят в продажу в Европе за €299.

Кроме того, инсайдер раскрыл стоимость наушников Xiaomi Buds 4 в Европе - их оценили в €59.

Презентация новинок Xiaomi ожидается в конце февраля в ходе выставки MWC 2023.