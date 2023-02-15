Хакеры использовали 30 тыс. компьютеров для проведения мощнейшей DDoS-атаки

Компания CloudFlare зафиксировала самую мощную в истории DDoS-атаку, в которой участвовали более 30 тыс. устройств, подключенных к сети. Об этом сообщает издание DigitalTrends, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 30 тыс. устройств - это не самый масштабный ботнет, с которым доводилось сталкиваться CloudFlare. Однако он смог развить невероятную мощность, которая варьировалась от 50 до 71 млн запросов в секунду. Для сравнения: предыдущий рекорд равен 46 млн запросов в секунду.

CloudFlare не раскрывает подробности об атакующих и их мотивах. Известно только то, что DDoS-атака была зафиксирована 11-12 февраля. Злоумышленники обратили натиск более 30 тыс. компьютеров против популярных игровых онлайн-платформ, криптовалютных систем, а также облачных сервисов.

По данным DigitalTrends, последнее время угрозы от DDoS-ов постоянно растут. Например, в 2022 году подобных кибератак было зафиксировано на 79% больше, чем годом ранее. При этом число мощнейших атак вроде той, которой посвящена новость, выросло на 67%.

Журналисты считают, что DDoS-атаки проводятся чаще из-за роста их доступности. В кибербреступном мире появились платформы, при помощи которых за определенную плату любой пользователь может провести атаку. В среднем доступ к платформе для организации DDoS-атак стоит $30 в месяц.