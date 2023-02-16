Сравнительный обзор смартфонов HONOR X9a и HONOR X8a

Совсем недавно компания HONOR представила в Азербайджане смартфоны своей новой линейки, недорогие, но технически продвинутые. Мы решили внимательно присмотреться к двум самым ярким новинкам - HONOR X9a и HONOR X8a. Оба смартфона хоть и относятся к одной серии, однако заметно отличаются друг от друга. Разбираемся, чем именно.

Дизайн примечательный, что у одного аппарата, что у другого. HONOR X9a привлекает внимание модными закруглениями по торцам дисплея, что характерно для более дорогих смартфонов. Например, для HONOR 70. У HONOR X8a более классическая форма. Здесь абсолютно плоские грани.

Оба девайса доступны в трех расцветках. Есть классический черный, но он разный у HONOR X9a и X8a. В первом случае получаем глянцевый и потому немного маркий корпус, а во втором - матовый, слегка шершавый и почти невосприимчивый к грязи и отпечаткам пальцев.

Серебристый у HONOR X9a более градиентная, переливчатая расцветка, в которой под разными углами можно поймать не только серебристый цвет, но также желтый, зеленый, фиолетовый оттенки. У HONOR X8a серебристый - реально серебристый.

А вот глубокий зеленый - эксклюзив HONOR X9a.У HONOR X8a персональный цвет - голубой, с небольшим кристаллическим эффектом и шелковистой поверхностью.

У HONOR X9a фотодатчики встроены в элегантное премиального вида кольцо, а у HONOR X8a более привычный вид с крупной квадратной площадкой, в которую вписаны три камеры и светодиодная вспышка.

В полном соответствии с дизайном у HONOR X9a и дисплей. Экран-водопад занимает практически всю фронтальную поверхность телефона. Диагональ AMOLED-матрицы составляет 6,67 дюйма при разрешении 1080х2400 пикселей. Дисплей обновляет изображение на частоте 120 Гц, тем самым обеспечивая плавную анимацию как в интерфейсе, так и в приложениях.

HONOR X8a словно подчеркивает свой классический статус. Никаких вам закруглений и изгибов. При диагонали 6,7 дюйма здесь разрешение 1080х2388 точек. Матрица не AMOLED, а LTPS, но тоже отменного качества. Правда, частота обновления поскромнее - 90 Гц вместо 120 Гц.

Оба смартфона оснащены системой из трех основных датчиков. Причем два сенсора у X9a и X8a, судя по всему, идентичны. Это камера на 2 Мп для съемки фото супермакро, то есть с очень близкого расстояния. Датчик на 5 Мп пригодится для сверхширокоугольных панорам.

Обе камеры неплохо справляются со своей работой, но будем откровенны - большинство снимков вы будете получать с помощью основных модулей. У HONOR X9a это сенсор на 64 Мп, а у HONOR X8a - на целых 100 Мп!

Снято на HONOR X9a

Если не сильно присматриваться, то разница в качестве снимков не так уж очевидна. Однако в сумерках или в других условиях, когда света совсем мало, вперед выходит HONOR X9a. Смартфон чуть лучше вытягивает детали, да и с цветом работает аккуратнее. Разница не очень большая, но она есть в пользу "девятки". Также оба смартфона умеют снимать видео сразу с двух камер - с фронтальной и основной. Такую возможность, наверняка, оценят блогеры.

Снято на HONOR X8a

Смартфоны построены на разных платформах. Более дорогой HONOR X9a отдал предпочтение Qualcomm с его чипом Snapdragon 695, а HONOR X8a - MediaTek с чипом Helio G88. Оперативной памяти у каждой модели по 6 ГБ. Более чем достаточно даже для самых активных пользователей. Встроенной памяти тоже одинаковые объем - 128 ГБ.

Оба смартфона довольно долго могут обходиться без зарядки. HONOR X9a проработает даже дольше, потому что у него более емкая батарея и энергоэффективный процессор и спокойно протянет два дня.

Ключевое различие между двумя смартфонами заключается в поддержке зарядок разной мощности. HONOR X9a заряжается от блока питания на 40 Вт. Его хватает, чтобы восполнить заряд от 0 до 100% за час и даже быстрее. HONOR X8a комплектуется блоком на 22,5 Вт и заряжается около полутора часов.

Подводим итоги

И HONOR X9a, и HONOR X8a четко придерживаются концепции, которую придумал производитель для этих смартфонов. Это недорогие аппараты, которые при этом предлагают пользователям максимум технологий.

HONOR X9a имеет флагманский дизайн, изогнутый дисплей с частотой 120 Гц, весьма мощный процессор, более емкую батарею, быструю зарядку и камеру, которая лучше снимает при недостатке освещенности. В Азербайджане этот смартфон можно найти в магазинах IRSHAD и других партнеров за 749.99 манатов. Приобретая HONOR X9a у официальных партнеров бренда, покупателя ждет приятный бонус - наушники HONOR Choice X3 lite в подарок.

У HONOR X8a более классический, строгий внешний вид. У него отличный дисплей, пусть и не изогнутый. Процессора хватает для любой работы, да и качество снимков, уверены, понравится всем. Смартфон для тех, кто ищет компромисса между ценой и мелочами, которые для многих могут быть не так уж и важны. Кстати, о цене. Смартфон уже доступен к покупке в магазинах IRSHAD и других партнеров за 549.99 манатов.

Кроме двух моделей, которые мы изучили, производитель предлагает также самый демократичный по цене - HONOR X7a всего за 449.99 манатов.