В США и ЕС начали изымать из продажи пауэрбанки Anker

Компания Anker начала изымать из продаж пауэрбанки PowerCore 20K, признав, что устройства этой модели могут самовоспламеняться при перегреве. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно заявлению производителя, отзыву подлежит только модель с кодом А1366. Anker сейчас работает с государственными ведомствами нескольких стран, чтобы организовать пункты сбора и утилизации аккумуляторов. Утверждается, что пожароопасной считается лишь небольшая партия устройств. После сдачи бракованного гаджета пострадавший потребитель может оставить заявку на возврат денежных средств на сайте Anker.

В MacRumors отметили, что Anker объявила об отзыве PowerCore 20K вскоре после того, как в одном из домов штата Мэриленд по вине самовоспламенения электронного устройства случился пожар. Считается, что причиной возникновения пламени стал именно пауэрбанк Anker, поскольку в месте возгорания не находились другие гаджеты.

Из информации на сайте Anker следует, что компания принимает заявки на возврат PowerCore 20K в США, Германии, Великобритании и Франции.