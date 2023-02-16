Apple снова перенесла выход гарнитуры смешанной реальности

Компания Apple заявила об очередном переносе презентации гарнитуры дополненной реальности. Новинку покажут в июне, а не в апреле, как планировалось, сообщил репортер Марк Гурман в статье для Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Причиной переноса, по его словам, стали программные и аппаратные проблемы устройства, над которыми работают специалисты. Теперь, скорее всего, гарнитуру покажут на конференции разработчиков WWDC. В таком случае девайс появится в продаже до конца текущего года.

Однако Apple еще не объявила, когда точно состоится WWDC, но обычно конференция проводилась в начале июня, информирует Гурман.

Предположительная цена гарнитуры будет варьироваться в районе $3 тыс. От обычного девайса ее будут отличать два дисплея, поддерживающих разрешение 4K, несколько камер, а также возможность реалистично отображать собеседника по FaceTime и переключаться вне виртуальной реальности.