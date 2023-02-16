Samsung готовится представить бюджетный флагман Galaxy S23 FE

По данным южнокорейского издания Hankooki, Samsung во второй половине 2023 года вместо Galaxy A74 выпустит бюджетный флагман Galaxy S23 FE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Более того, утверждается, что Samsung может представить Galaxy S23 FE в большем количестве стран, чем последний Galaxy S21 FE, который поступил в продажу в основном странах Азии, Европы и США.

Отмечается, что Samsung к 2021 году Galaxy S20 FE разошелся тиражом более 10 млн единиц, однако продажи Galaxy S21 FE оказались менее успешными, и, вероятно, это могло и послужить причиной того, что Galaxy S22 FE так и не вышел. Продажи Galaxy A73 оказались еще хуже и составили около 3 млн единиц. В связи с эти компания может оптимизировать производство в пользу более популярной линейки.

При этом характеристики предполагаемого Galaxy S23 FE все еще остаются неизвестны. По некоторым данным, Samsung может установить в новинку чип Exynos 2300, Snapdragon 8 Gen 2, либо прошлогодний Snapdragon 8+ Gen 1.