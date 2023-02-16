Компания OnePlus обманула фанатов вскоре после презентации своего смартфона

Вскоре после презентации субфлагмана OnePlus 11R компания, отвечая на вопросы пользователей, заявила, что смартфон получит четыре года обновлений Android и пять лет поддержки системы безопасности. Как пишет портал Android Authority, вскоре выяснилось, что это не правда передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Служба поддержки OnePlus в Twitter отметила, что произошла ошибка, и OnePlus 11R получит только три года обновлений ОС и четыре года поддержки безопасности. Представитель бренда извинился за недопонимание и заявил, что расширенная поддержка предназначена только для "избранных устройств", таких как OnePlus 11.

Флагманский OnePlus 11 стал первым устройством компании, получившим четыре года обновлений Android и пять лет поддержки безопасности. Учитывая, что новинка работает под управлением Android 13, она может быть обновлена в будущем вплоть до Android 17. Однако более бюджетная модель OnePlus 11R, судя по всему, будет обновлена лишь до Android 16.