Представлен первый в мире гнущийся монитор с IPS-матрицей

Компания TCL представила ЖК-монитор, который можно сгибать и выпрямлять. Это первый в мире экран с гнущейся IPS-панелью, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также 49-дюймовый монтор TCL Bendable Surface может похвастаться работой при частоте обновления изображения 120 Гц и максимальным уровнем кривизны до R1500. Разрешение дисплея при этом не сообщается, также как и другие характеристики экрана.

Заявлено, что Bendable Surface можно использовать как для офисных задач, так и для и игр. Уровень кривизны монитора может переключаться нажатием по специальной кнопке. Так, например, для каждого сценария предусмотрено несколько режимов: для работы рекомендуется использовать плоский экран, а для игр - режим с изогнутым экраном.

Стоимость новинки и дата продаж пока не раскрываются. На рынке уже представлены похожие модели, однако в них используются OLED-матрицы, что отрицательно сказывается на их цене. Учитывая низкую стоимость IPS-панелей по сравнению с OLED-матрицами, есть вероятность, что Bendable Surface окажется заметно дешевле своих конкурентов.