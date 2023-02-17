Instagram украл главную «фишку» Telegram

Марк Цукерберг анонсировал на своей странице в Instagram аналог Telegram-каналов для соцсети под названием Meta Channel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы присоединиться к каналу, необходимо быть подписанным на страницу автора в Instagram. По словам Цукерберга, в таких каналах можно будет публиковать текстовые посты, изображения и опросы. В будущем обещают добавить поддержку совместных публикаций, сеансы в формате вопрос-ответ и другие функции.

Глава компании также анонсировал появление каналов в Messenger и Facebook в ближайшие месяцы.

Подписавшиеся пользователи могут выставлять реакции к постам. Функции комментариев при этом не предусмотрено.

Вероятнее всего, разработчики Meta при создании своих каналов вдохновлялись функционалом Telegram, в котором каналы появились еще в 2015 году. Telegram-каналы работают по подписной модели и представляют собой новостную ленту с элементами блога, что, скорее всего, пытаются сейчас внедрить в Instagram.