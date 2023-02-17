В Японии запуск ракеты-носителя окончился неудачей - впервые за 29 лет
В Японии впервые за 29 лет запуск ракеты-носителя окончился неудачей - ракета H3 не смогла оторваться от стартового стола, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Прямая трансляция на YouTube-канале Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) приостановлена, однако специалисты агентства сообщили о штатном срабатывании основного двигателя ракеты-носителя.
Уточняется, что в положенное время не начали работу ускорители - причина инцидента выясняется, старт отложен.
Ракета-носитель H3 является представителем нового поколения ракет тяжелого класса, которые предназначены для доставки в космос грузов от четырех до шести с половиной тонн. До этого запуск ракеты несколько раз переносился из-за неподходящих погодных условий.
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