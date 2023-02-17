Названа неочевидная выгода авиарежима в телефоне

Директор Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич в беседе агентством "Прайм" назвал неочевидную выгоду авиарежима в телефоне, подчеркнув, что он может пригодиться не только во время полета, но и в обычной жизни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Гулевича, так можно экономить заряд устройства. Также включить авиарежим стоит, если нужно быстро зарядить телефон. Помимо этого, включив и выключив "режим полета" можно восстановить сигнал сотовой связи. После выполнения этого действия устройство заново начнет искать ближайшую вышку, рассказал киберэксперт.

С помощью авиарежима можно остановить загрузку веб-контента с мошеннических сайтов, однако важно не забыть заранее отключить Wi-Fi, чтобы устройство не искало сеть. Кроме того, авиарежим помогает блокировать сигналы GPS, поэтому местоположение пользователя никто не сможет отследить, заявил Гулевич.