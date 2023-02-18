NASA выделило грант Positron Dynamics для разработки ракеты с ядерным двигателем

Компания Positron Dynamics разработает проект ракеты с ядерно-осколочным двигателем. Об этом сообщает Universe Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для любого ракетного двигателя ключевым параметром является удельный импульс. Чем он выше, тем большее ускорение сможет развить ракета с той же массой топлива. Именно слишком малый удельный импульс химических ракетных двигателей (керосиновых или водородных) делает перелеты к Марсу и Юпитеру такими сложными, а к Урану и Нептуну - почти невозможными по кратчайшей траектории (требующей много топлива). В связи с этим инженеры рассматривают альтернативные способы реактивного движения, например, с помощью солнечных парусов или ядерных ракетных двигателей.

Ядерно-осколочный ракетный двигатель, концепцию которого должна будет разработать компания, использует энергию деления ядер урана для нагрева и создания тяги. Однако в отличие от традиционного ядерного двигателя, который разогревает в реакторе водород и выбрасывает его сопла, установки этого типа должны выбрасывать из себя само ядерное топливо - делящийся уран. Это позволяет разогревать его до температуры в несколько тысяч градусов, а чем выше температура, тем больше удельный импульс.

Однако традиционные материалы не выдержат такой температуры, поэтому инженеры планируют использовать ряд инноваций. Так, частицы ядерного топлива планируют встраивать в аэрогели, сверхлегкие материалы с очень низкой теплопроводностью. Аэрогель позволит удержать продукты деления вместе без использования громоздких конструкций. Кроме того, необходимо будет создать магнитное сопло с помощью сверхпроводящих магнитов. Поскольку уран (и окружающее вещество) раскалится и ионизируется, то им можно будет управлять магнитным полем, направив в полет в одну сторону, создавая тягу.

Этот проект еще находится на ранней стадии теоретической проработки и сможет быть воплощен в жизнь лишь через многие годы.