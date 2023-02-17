Купить себе или подарить, вот в чем вопрос. Обзор AirPods 2nd gen и AirPods 3rd gen

Наушники - один из самых продаваемых аксессуаров Apple, особенно в сезон праздников. При этом компания не стремится обновлять серии ежегодно: можно выбрать вариант для себя или в подарок независимо от даты его выхода на рынок. У каждой из моделей есть армия поклонников, поэтому в этой статье разберем особенности, преимущества и классные фишки AirPods 2nd gen и AirPods 3rd gen.

Первое, что мы ждем от любых наушников - это качественный звук. Обе модели имеют отличные динамики, а "начинка" на чипе H1 позволяет создать баланс низких и высоких частот. Звук отличается хорошей динамикой - он яркий и полный, басы по-настоящему глубокие. Гаджеты позволяют делать несколько дел одновременно: они удобно сидят в ухе и идеально подходят для ежедневных разговоров по телефону, прослушивания любимой музыки и записи голосовых сообщений. Но все-таки 2 и 3 поколения имеют некоторые значимые функциональные различия.

Обзор AirPods 2nd gen

Отличная звукопередача, удобная эргономичная форма и доступная цена делают эти наушники одними из самых узнаваемых в мире. Они имеют все базовые характеристики, необходимые для комфортного использования. А что же слышно по фишкам?

AirPods 2nd gen - это 5 часов в режиме беспрерывного прослушивания музыки и 3 часа в режиме разговора. А затем футляр для зарядки увеличивает время пользования еще до 20 часов. При этом хватает всего 15 минут зарядки, чтобы наушники продолжили работать еще 3 часа. Футляр оснащен светодиодным индикатором, который указывает, что наушники заряжаются, имеет разъем Lightning и возможности для беспроводной зарядки.

Еще одна крутая особенность - это поиск AirPods через функцию "Локатор". Все-таки из-за маленького размера наушников иногда могут затеряться на столе или в сумке.

AirPods 2nd gen быстро подключаются к любым устройствам Apple: уведомление о возможности соединиться с наушниками появляется на экране сразу, как открывается чехол зарядки. Если у вас Android, то сопряжение остается таким же быстрым благодаря Bluetooth 5 версии. Круто, что можно подключить сразу две пары AirPods и смотреть фильмы, играть или наслаждаться live-концертом вдвоем с другом. Вот вам и идея для романтического праздника со второй половинкой.

Наушники поддерживают голосовую активацию Siri - можно просить отвечать на звонки, менять песни и даже прокладывать маршрут, не доставая телефон из кармана. Функция отлично работает даже в шумном помещении. При желании можно настроить вызов помощника не голосом, а двойным нажатием на поверхность наушника. Клики можно запрограммировать на включение музыкального трека, перехода на другую мелодию или паузу.

Обзор AirPods 3rd gen

AirPods 3rd gen получили массу новых технических особенностей и уже покорили сердца фанатов гаджетов Apple.

Наушники готовы непрерывно проигрывать музыку на протяжении 6 часов, а после их зарядки в футляре суммарное время работы составит до 30 часов. При этом традиционно есть быстрая зарядка: 5 минут продлевают время активности до 1 часа. Сам же кейс заряжается через беспроводную зарядку или через аксессуары MagSafe.

В этой модели Apple уделила внимание пространственному звуку и Dolby Atmos. То есть при просмотре фильма или видео создается ощущение кинематографического звука вокруг, реагирующего на движения головы. Важной особенностью стал адаптивный эквалайзер, который подстраивает звучание музыки под пользователя.

Управлять наушниками можно постукивая по ножкам - это немного удобнее, чем поглаживание, так как защищает от случайного нажатия. Можно приостанавливать и возобновлять воспроизведение, отвечать на телефонные вызовы, пропускать песни и обращаться к Siri - количество постукиваний запоминается довольно быстро.

AirPods 3rd gen имеют защиту от воды: плавать с ними нельзя, но они не боятся ни дождя, ни пота.

Наушники можно искать и через "Локатор" - точное местоположение видно на карте в приложении.

Кому дарим?

Жизнь современного человека требует скорости и комфорта и от гаджетов, именно поэтому беспроводные наушники вызывают такой ажиотаж и становятся самыми желанными подарками на все праздники. И действительно, потрясающий дизайн и качественный звук - это минимум, который дают нам аксессуары Apple.

Если человек не гонится за передовыми технологиями и хочет получить качественное аудио за отличные деньги, то AirPods 2nd gen - идеальный вариант. Если на первом месте стоит максимальная автономность и крутые фишки, то лучше остановить свой выбор на AirPods 3rd gen.

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