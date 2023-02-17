Samsung запустил продажи Galaxy S23

Южнокорейская компания Samsung объявила в пятницу о мировом старте продаж смартфонов линейки Galaxy S23. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первыми высокотехнологичные устройства поступили на рынки Южной Кореи, США и еще 53 стран. В будущем их можно будет купить в 130 государствах.