https://news.day.az/hitech/1538930.html Samsung запустил продажи Galaxy S23
Samsung запустил продажи Galaxy S23
Южнокорейская компания Samsung объявила в пятницу о мировом старте продаж смартфонов линейки Galaxy S23. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Первыми высокотехнологичные устройства поступили на рынки Южной Кореи, США и еще 53 стран. В будущем их можно будет купить в 130 государствах.
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