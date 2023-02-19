TikTok решила открыть два центра по обработке данных в Европе

Китайская социальная сеть TikTok ("Тикток") планирует открыть еще два дата-центра в Европе с переносом туда данных европейских пользователей. Об этом в пятницу сообщил глава европейского отделения компании Рич Уотерворт на сайте соцсети, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с ростом нашего сообщества мы стремимся расширить возможности по хранению данных в Европе, - отметил он. - Завершается разработка плана по созданию второго центра по обработке данных в Ирландии". Проводим также переговоры "о создании третьего дата-центра в Европе", добавил Уотерворт, не уточнив его месторасположение.

Перенос данных европейских пользователей TikTok начнется в нынешнем году и продолжится до 2024 года, уточнил он. Данные о пользователях хранятся в настоящее время в Сингапуре и США.

TikTok, позволяющая загружать короткие видео, запущена в 2017 году, а ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance ("Байтдэнс"). Количество пользователей соцсети в странах Европы превышает 150 млн. Она особенно популярна среди детей и подростков.