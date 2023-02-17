Компания Apple тайно сократила несколько тысяч сотрудников

Apple долгое время оставалась в стороне от волны массовых увольнений сотрудников, которая прокатилась по крупнейшим IT-гигантам Кремниевой долины, однако бренду все же не удалось избежать сокращений. Как сообщает портал Apple Insider, компания из Купертино начала сокращать внештатных сотрудников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внештатники технически не считаются сотрудниками Apple - они работают вне Apple Park и не имеют медицинской страховки. При этом они часто являются частью разнообразных команд компании, помогая им с реализацией проектов. Их трудовые контракты продлеваются каждый год-полтора.

Однако, по данным Apple Insider, Apple отказалась продлевать контракты и начала сокращать количество внештатных сотрудников. По предварительным данным, общее число уволенных работников может исчисляться тысячами, учитывая размеры корпорации.