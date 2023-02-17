В NASA заявили, что на частных станциях не требуется шлюз для выхода в космос

NASA опубликовало документы с требованиями к конструкции частных космических станций. Текст был опубликован на сайте правительства США Sam.gov, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из документов посвящен ресурсу, которым должна обладать станция. Ожидается, частный преемник МКС должен обеспечить 3-4 тыс. рабочих часов в год для астронавтов, для чего потребуется присутствие на борту двух людей. При этом агентство не возражает, чтобы часть работ выполняли члены частного экипажа. Всего в год планируется проводить от 130 до 230 экспериментов, используя до 24 кубических метров хранилища. Для обеспечения работоспособности внутреннего оборудования потребуется 42 киловатта мощности, а внешнего - 5-8 киловатт. На станцию планируется передать 5 тыс. кг груза и вернуть 2 тыс.

Второй документ посвящен общему описанию технических возможностей будущей станции. Самым неожиданным является отсутствие требования наличия воздушного шлюза для выхода в открытый космос. Однако добавляется, что такие возможности могут быть полезны для ремонта и извлечения внешних полезных нагрузок. Кроме того, если у станции не будет шлюза, коммерческий подрядчик должен будет предложить альтернативный способ размещать аппаратуру и полезную нагрузку снаружи станции. Вероятно, речь идет о робо-руках, которые способны самостоятельно взять груз с корабля и установить его на корпус. Кроме того, документ предусматривает одновременное присутствие на борту частного и государственного экипажа, причем частный экипаж, скорее всего, будет заниматься техническим обслуживанием станции. При этом авторы документа рекомендуют частично разделить технические задачи между двумя экипажами, чтобы избежать конфликтов в коллективе от несправедливого разделения тягот.