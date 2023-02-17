Apple поменяла русскую клавиатуру на iPhone

Американская компания Apple добавила новую функцию для русской раскладки клавиатуры на смартфонах iPhone - поддержку набора текста свайпами, передает Day.Az со ссылкой на iPhones.ru.

Отмечается, что впервые функцию показали в iOS 13, вышедшей в 2019 году. Тогда она была доступна для других языков, включая английский. Спустя почти четыре года печать свайпами стала доступна и для русскоговорящих пользователей мобильных гаджетов Apple.

Функция пока появилась в бета-версии iOS 16.4. Ее можно самостоятельно установить на iPhone или дождаться полноценного обновления.

С момента выхода свайпов в iOS 13 россиянам с "айфонами" приходилось скачивать сторонние клавиатуры с полезной функцией. Теперь она доступна без каких-либо дополнительных приложений. По мнению многих пользователей, свайпы ускоряют набор текста и сокращают количество ошибок.

Для включения свайпов после установки бета-версии iOS 16.4 необходимо перейти в "Настройки", выбрать "Основные" и нажать пункт "Клавиатуры". В списке нужно включить тумблер "Проведение пальцем для ввода".