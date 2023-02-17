Apple начала работу над отмененной в 2019 году функцией
Apple уже на протяжении нескольких лет пытается реализовать в своих смартфонах поддержку обратной беспроводной зарядки. По данным портала 9to5mac, компания продолжает работать над более совершенной технологией для ее реализации в будущих iPhone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным источника портала, Apple надеялась реализовать поддержку обратной зарядки в iPhone 14 Pro и Pro Max, однако инженеры не успели уложиться в обозначенные сроки. Отмечается, что одним из ключевых аспектов обратной зарядки в iPhone станет возможность управления скоростью и эффективностью зарядки, а также теплоотводом. Каким образом это будет реализовано, не уточняется.
Кроме того, Apple разрабатывает специальную анимацию и звуковой эффект, которые будут уведомлять о начале обратной зарядки.
Источники 9to5Mac не исключают, что Apple может снова отложить релиз обратной зарядки или вовсе отказаться от этой технологии. Известно, что функция откладывается со времен iPhone 11 и оказалась проблемной для Apple из-за постоянных перегревов и недостаточной скорости зарядки.
В случае, если компания сможет решить возникшие проблемы, обратная зарядка позволит пользователям iPhone "делиться" зарядом смартфона с наушниками и другими аксессуарами беспроводным способом.
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