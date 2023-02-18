Назван простой способ освободить память смартфона

Чтобы избавиться от ненужных данных на смартфоне, необходимо сбрасывать его до заводских настроек раз в 1,5 года, сообщил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную или с помощью специальных приложений, можно, сбросив смартфон до заводских настроек", - рассказал он.

По его словам, такая процедура позволит "почистить" память гаджета и ускорить его работу.

Производить сброс необходимо примерно раз в полтора года. Предварительно нужно создать резервную копию и сохранить все важные данные.

Еще один способ освободить память - скачать информацию (фото, видео, музыку) на компьютер или перенести ее на "облако". Кроме того, можно отключить автозагрузку файлов в мессенджерах, тогда медиафайлы не будут загружаться на телефон и заполнять его память, посоветовал эксперт.