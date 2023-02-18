Маск сделает платной двухфакторную авторизацию по SMS в Twitter

С 20 марта 2023 года двухфакторная авторизация (2FA) по SMS в Twitter станет доступна только пользователям платной подписки Twitter Blue, которая на Android стоит $8 в месяц, а на iOS - $11 в месяц. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Остальные методы 2FA, например при помощи физического ключа безопасности, останутся бесплатными.

В Twitter оправдывают свое решение тем, что 2FA по SMS является не очень надежным способом подтверждения личности, ссылаясь на случай четырехлетней давности со взломом аккаунта тогдашнего главы компании Джека Дорси. Хакеры клонировали SIM-карту Дорси и обошли 2FA по SMS.

Кроме того, по данным Twitter, пользователи соцсети редко пользуются обсуждаемым методом защиты. На конце 2021 год всеми способами 2FA пользовались только 2,6% пользователей Twitter (из них 74% использовали именно 2FA по SMS).

В The Verge считают, что Twitter отказывается от 2FA по SMS потому, что IT-компании нужно платить за SMS. При этом Twitter и без того испытывает финансовые трудности.