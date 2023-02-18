Новые смартфоны Google наполовину состоят из деталей Samsung

Эксперты из компании Counterpoint Research изучили конструкцию Google Pixel 7 Pro и пришли к выводу, что 51% себестоимости смартфона приходятся на детали Samsung. Об этом сообщает издание Phone Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выяснилось, что Pixel 7 Pro обходится Google в $413. Из них около 20% приходится на стоимость экранов Samsung, еще 7% - на процессор Tensor G2, которые тоже производит южнокорейских техногигант. Также производству Samsung принадлежат камеры и несколько других модулей вроде оперативной памяти.

При этом на долю самой Google приходится только 7%. Еще 5% - на Micron, 4% - на SK Hynix, которая поставляет Google модули постоянной памяти, по 3% и 2% приходятся на Skyworks и Sunwoda соответственно, отвечающих за антенны Wi-Fi и другие коммуникационные элементы. С меньшими долями в производстве смартфонов Google участвуют Sony, Analog Devices, MuRata и другие компании.

В PhoneArena отметили, что с учетом расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Google, скорее всего, не имеет даже 100-процентной маржи, что является нетипичным показателем для флагманских смартфонов.