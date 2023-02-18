Сбой в работе Twitter

Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в субботу некоторых странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az.

Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе сайта и приложения, а также при подключении к серверу.

Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Канаде, Великобритании, Германии и Франции, однако увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах.