Xiaomi готовит сразу несколько очень дешевых моделей

Бренд Poco раскрыл дату официальной премьеры сверхбюджетного смартфона Poco C55 - его представят в Индии 21 февраля. В этот же день устройство поступит в продажу на местной площадке Flipkart, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Картинка-тизер демонстрирует смартфон с тыльной панелью, оформленной под кожу, сдвоенной камерой и сканером отпечатков пальцев в блоке камеры.

И хотя в Poco пока не опубликовали характеристики C55, внешне это клон Redmi 12C. Ожидается, что и характеристики будут такими же, как у Redmi 12C. Поэтому ждем экран IPS с диагональю 6,71 дюйма и разрешением HD+, SoC Mediatek Helio G85, 50-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-ваттной зарядки и цену в 100 долларов (или 100 евро - в зависимости от рынка).