Великобритания хочет ограничить крупную сделку Microsoft

Британская антимонопольная служба (CMA) посчитала сделку по слиянию Microsoft и Activision Blizzard "вредной" для конкуренции на рынке страны. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на предварительные итоги расследования СМА, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Регулятор считает, что сделка Microsoft по приобретению Activision Blizzard за $69 млрд может привести к повышению цен на игры, сужению ассортимента и уменьшению числа инноваций. Также слияние может укрепить позиции Microsoft на рынке облачных сервисов после включения в Xbox Game Pass такой прибыльной франшизы Activision Blizzard, как Call of Duty. Кроме того, регулятор опасается, что со временем Microsoft сочтет коммерчески выгодным делать игры Activision Blizzard эксклюзивными для Xbox или доступными для PlayStation "на существенно худших условиях".

В CMA согласны одобрить сделку Microsoft, но только при выполнении американским IT-гигантом ряда условий. По данным CNBC, в CMA предложили Microsoft вывести Call of Duty под управление другой компании, полностью отказаться от сегмента Activision в компании Activision Blizzard, сразу продать Activision Blizzard или отказаться от сделки вовсе.

Все предложения CMA направила Microsoft и Activision Blizzard. Участники сделки должны дать ответ до 22 февраля 2023 года. Вердикт британского регулятора будет озвучен 26 апреля.

После публикации предварительных итогов расследования СМА акции Activision Blizzard упали на 3,4%.