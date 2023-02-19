Наушники AirPods Pro научили заряжать от USB-С

Инженер Кен Пиллонель, создавший первый iPhone с портом USB Type-C, создал первые беспроводные наушники AirPods Pro, которые можно заряжать от порта USB-C вместо Lightning. О "доработке" гаджета он рассказал в ролике на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В видео Пиллонель показал, что процедура открытия и замена батареи в зарядном чехле AirPods возможна. "Это гораздо более экологичная альтернатива по сравнению с рекомендацией Apple купить новый чехол", - уверен энтузиаст.

По словам инженера, в результате замены батареи он сумел и снять порт Lightning, а затем припаять на его место USB-C. Пиллонель заверил, что модификация чехла не повлияла на работу AirPods Pro, а наушники заряжаются без каких-либо сбоев.

Инженер уточнил, что Apple не спроектировала корпус AirPods Pro таким образом, чтобы его можно было открыть. По его словам, этот процесс может привести к повреждениям, в связи с чем ему пришлось заменить и нижнюю часть корпуса AirPods Pro.