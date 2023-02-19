Apple готовит жесткое ограничение для производителей аксессуаров к iPhone 15

Ожидается, что iPhone 15 станет первым смартфоном Apple, в котором вместо разъема Lightning будет использоваться USB-С. Однако, как пишет издание MacRumors, это не значит, что iPhone 15 можно будет заряжать или подключать к компьютеру при помощи любого провода USB Type-C, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дело в том, что, судя по последним слухам, Apple планирует оборудовать разъем USB-C чипом для аутентификации аксессуаров. Благодаря ему iPhone 15 будет распознавать только кабели от Apple или одобренных ею производителей вроде Belkin.

MacRumors пишет, что подобная практика заставит владельцев iPhone покупать только фирменные и сертифицированные аксессуары, с продажи которых Apple будет получать определенную комиссию. Также IT-гигант при помощи чипа-аутентификатора сможет бороться с потенциально опасными контрафактными изделиями.

В MacRumors призывают со скепсисом относиться к данной информации. Как минимум потому, что Apple уже выпускает несколько моделей iPad, в которых используется USB-С без каких-либо ограничителей.